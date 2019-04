vor 57 Min.

Nördlingen: Täter schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Geldbeutel

In Nördlingen hat ein unbekannter Täter ein Auto aufgebrochen und einen Geldbeutel gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 5.45 Uhr einen Geldbeutel aus einem Pkw in Nördlingen gestohlen. Der Täter schlug nach Angaben der Polizei die Seitenscheibe des Autos in der Löpsinger Straße ein und stahl den Geldbeutel des Eigentümers. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 500 Euro. Die Beamten suchen nach Zeugen, Hinweise an Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

