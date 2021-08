Telefonbetrüger geben sich als Polizisten aus

Betrüger haben in Nördlingen am Montag mit zwei verschiedenen Maschen versucht, Geld zu erbeuten. Die Täter haben sich als Polizisten ausgegeben.

Zwei Fälle von Trickbetrug sind am Montag in Nördlingen vermeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter überwiegend ältere Personen angerufen und sich als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben. Die Anrufer täuschten Festnahmen von Einbrechern vor, bei denen angeblich die Adressen der Angerufenen gefunden worden seien. Die Betrüger wollten so Angaben zu Vermögensverhältnissen in Erfahrung bringen. Außerdem kam es zu sogenannten „Schockanrufen", bei denen sich die Anrufer ebenfallls als Polizisten ausgegeben und einen tödlichen Unfall erfunden haben, den eine Angehörige verursacht haben soll. Die Betrüger erwiesen hier schauspielerisches Talent: Eine weibliche Person, welche die Angehörige darstellen sollte, forderte unter Tränen eine Kaution ein. Laut Polizei ist keiner der angerufenen Bürger auf die Betrüger hereingefallen. (pm)

Lesen Sie dazu auch