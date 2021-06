Tierische Landpfleger: Ziegen sollen den Steinbruch bei Holheim entbuschen

Im Steinbruch bei Holheim wachsen mitunter Problempflanzen, die andere Arten überschatten. Eine Ziegenherde soll die Fläche entbuschen.

Das frühere Gelände des Steinbruchs bei Holheim oberhalb der Ofnethöhlen ist zur Naturschutzfläche umgewidmet worden. Der Vorgang ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Donau-Ries im Beisein von Vertretern wie Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, Ortssprecher Rudolf Weber, des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben, der Heide-Allianz Donau-Ries, der an den vorbereitenden Arbeiten beteiligten Betriebe sowie Familie Hartmann mit ihrer Ziegenherde offiziell vollzogen worden.

Wärmeliebende Pflanzen werden im Steinbruch bei Hohlheim überschattet

Mehr als 15 Jahre nach Einstellung der Verfüllung des Steinbruchs Fuchsloch südlich von Holheim mit Erdaushub hatte die Natur von der Deponie Besitz ergriffen. Neben wärmeliebenden Arten wie der Zauneidechse, Höhlenbrütern, Tümpelbewohnern wie der Gelbbauchunke und botanischen Raritäten auf den Kalkschuttfluren und Felsen hätten sich auch Problempflanzen wie der Sachalinknöterich und die Kugeldistel, die über Gartenabfälle dorthin gelangten, angesiedelt. Bäume und Sträucher hätten die aufgefüllten Flächen eingenommen und beschatten die Lebensräume der wärmeliebenden Arten.

Angesichts der naturschutzfachlich hohen Wertigkeit und des erreichten, guten Zustands der Rekultivierung habe sich der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben als Anlagenbetreiber zurückgezogen. Zuvor war jedoch aus Sicherheitsgründen noch eine Rückverlegung der Absturzsicherung von den bis zu 50 Meter hohen Felswänden und eine Reparatur des in die Jahre gekommenen Zaunes erforderlich. Die Stadt Nördlingen übernimmt nun die Betreuung der Zaunanlage und stellt ihre Flächen dem Projekt zur Verfügung. Die Heide-Allianz Donau-Ries, eine Trägergemeinschaft bestehend aus dem Landkreis Donau-Ries, der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried, dem Rieser Naturschutzverein und dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Donau-Ries, hat die naturschutzfachliche Betreuung des Geländes übernommen.

Ziegen sollen bei der Entbuschung helfen

Im Rahmen des vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderten Projektes „Abbaustellen im Landkreis Donau-Ries – von Wunden in der Landschaft zu Naturparadiesen“ sei allen privaten Grundstückseigentümern im ehemaligen Steinbruchgelände ein Angebot auf Übernahme der Flächen oder ein Pflegeangebot unterbreitet worden, heißt es in der Mitteilung.

In die bisherige ungesteuerte Entwicklung des ehemaligen Steinbruchs soll nun behutsam regulierend eingegriffen werden, um diese Flächen in das angrenzende Naturschutzgebiet an der Ofnet/Riegelberg zu integrieren und das bestehende Natura 2000-Gebiet aufzuwerten. Die wertvollen Kalkschuttfluren als Lebensraum für Wildbienen und botanische Raritäten sollen durch die Entbuschung der angrenzenden Bereiche vor Verschattung geschützt werden. Der dichte Bewuchs der Ablagerungsflächen wird aufgelichtet, die eingewachsenen Tümpel entkrautet und ertüchtigt. Es gilt auch, die Problempflanzen zurückzudrängen.

Ziegen und Schafe sind nur ein Teil der Pflegemaßnahmen

Die geplante Entwicklung wird durch die von der Regierung von Schwaben aus Mitteln der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien geförderte Beweidung mit Ziegen und Schafen unterstützt und nachhaltig gesichert. Im Zuge der Zaunbauarbeiten wurden für Besucher des Gebiets neue Einblickmöglichkeiten in den ehemaligen Steinbruch auf einem Hügel am Südostrand und durch einen Aussichtspunkt am Nordwestrand des Gebiets geschaffen.

So bleibe die Geologie eines weiteren beeindruckenden ehemaligen Steinbruchs auf dem markanten, stets gut besuchten Megablock auch zukünftig sichtbar, betont die Geopark-Geschäftsführerin Heike Burkhardt, die froh über diese Kooperation ist.

Nach einer ersten Beweidungsphase, die mit dem Eintrieb der Ziegen und Schafe Anfang Juni begonnen hat, sollen im Herbst 2021 ergänzende Pflegemaßnahmen folgen. (pm)