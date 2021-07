Tisch von Nördlinger Imbiss beschädigt

Ein Tisch eines Döner-Imbisses ist beschädigt worden.

Der Tisch eines Döner-Imbiss-Standes in der Augsburger Straße in Nördlingen ist in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 10 Uhr, von einer unbekannten Person beschädigt worden, wie die Polizei schildert.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dieser Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)