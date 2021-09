Tonskulptur in Nördlingen beschädigt

Eine Ton-Figur ist in Nördlingen beschädigt worden, die Polizei bittet um Hinweise.

Eine in Nördlingen ausgestellte Ton-Figur ist mutmaßlich am Freitag, 10. September, beschädigt worden (wir berichteten). Die Skulptur stand in den Frickhinger Anlagen, wo ein bislang unbekannter Täter den tönernen Kopf der Figur beschädigt hat, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

