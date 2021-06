Nördlingen

vor 49 Min.

Trotz Corona-Lockerungen darf die Band Nordilo nicht in Nördlingen auftreten

Die Band Nordilo – von links Louis, Mike, Audi, Mich und Speedy – sollte eigentlich am heutigen Freitag auf dem Nördlinger Marktplatz spielen. Doch das Konzert wurde abgesagt – wegen der geltenden Corona-Regeln. Viele Fans können das vor allem angesichts der TV-Bilder aus den Fußballstadien nicht verstehen.

Plus Eigentlich sollte Nordilo am heutigen Freitag auf dem Nördlinger Marktplatz spielen. Doch die Stadt sagt die Veranstaltung ab. In Wemding überlegt man noch.

Von Martina Bachmann

Im Fernsehen: Tausende Fans im Fußballstadion. In Nördlingen: Absage des Konzerts von Nordilo auf dem Marktplatz. So recht versteht mancher Fan der Nördlinger Band nicht, wie das zusammenpasst. Und auch deren Sänger, Mike Köster, kann das nicht mehr nachvollziehen. Vor allem, weil es Mitte der Woche so ausgesehen hatte, als ob die Band doch auftreten könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen