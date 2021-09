Ulrich Lange feiert in seinem Wahlkreis

Plus An das Ergebnis von 2017 kommt der Nördlinger nicht heran – doch nachdem knapp die Hälfte Wahllokale ausgezählt haben, liegt vorne.

Es sei nicht die schwierigste, wohl aber die eigenartigste Bundestagswahl gewesen, die er je erlebt habe, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange. Die ersten Hochrechnungen zeigen, dass Union und SPD gleichauf sind, später liegen die Sozialdemokraten leicht vorn. Lange verfolgt die Auszählung mit Familie, Freunden und Parteikollegen in der Nördlinger Gastwirtschaft „Wenger’s Brettl“. 2017 erreichte er 47 Prozent im Wahlkreis 254. Es ist klar, dass er das 2021 nicht schaffen wird: „Da werden wir nicht wieder hinkommen.“