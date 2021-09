Nördlingen

26.09.2021

Ulrich Lange zu den Stimmenverlusten: "Ich hatte gehofft, wir bekommen sie zurück"

Plus An das Ergebnis von 2017 kommt Ulrich Lange (CSU) nicht heran. Er gewinnt zwar in seinem Wahlkreis, doch "Sieger" will er an diesem Abend nicht sprechen.

Von Verena Mörzl

Es sei nicht die schwierigste, wohl aber die eigenartigste Bundestagswahl gewesen, die er je erlebt habe, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange. Die ersten Hochrechnungen zeigen, dass Union und SPD gleichauf sind, später liegen die Sozialdemokraten leicht vorn. Lange verfolgt die Auszählung mit Familie, Freunden und Parteikollegen in der Nördlinger Gastwirtschaft „Wenger’s Brettl“. 2017 erreichte er 47 Prozent im Wahlkreis 254. Es ist klar, dass er das 2021 nicht schaffen wird: „Da werden wir nicht wieder hinkommen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

