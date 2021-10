Unbekannte Person hebelt Terassentür auf

In Nördlingen ist in ein Haus eingebrochen worden. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Ein Einbruch und Diebstahl hat sich in Nördlingen zwischen Montag, 11. Oktober, und Mittwoch, 13. Oktober, in einem Haus im Taigweg ereignet. Die bislang unbekannte Person hebelte die Terrassentür auf und drang so in das Haus ein, schildert die Polizei.

Dann durchwühlte er oder sie mehrere Schränke in verschiedenen Zimmern und erbeutete ein paar alte Münzen und eine Uhr im Wert von etwa 500 Euro. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)