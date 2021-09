Unbekannte Person stiehlt E-Bike im Wert von 1000 Euro

Vergangene Woche wurde in Nördlingen ein E-Bike entwendet, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unversperrtes Damen-Elektrofahrrad ist vergangene Woche in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen entwendet worden. Das rund vier Jahre alte Rad war in einer Tiefgarage in einem scheinbar nicht abgesperrten Abteil untergebracht, wie die Polizei berichtet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 1000 Euro, die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum Diebstahl unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

Lesen Sie dazu auch