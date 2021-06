Unbekannte Person stiehlt abgestellten Trolley in Nördlingen

Ein Trolley ist in Nördlingen gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag ist An der Reimlinger Mauer in Nördlingen ein Trolley verschwunden. Der Handwagen war vor dem Haus abgestellt und wurde nach Polizeiangaben durch einen bislang unbekannten Täter mitgenommen.

Der Schaden wird auf 30 Euro beziffert. Hinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/29560. (pm)

