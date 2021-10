Unbekannte Person zündelt an parkendem Auto

Ein Auto ist in Nördlingen beschädigt worden, unter anderem am Tankdeckel und Scheinwerfer. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat sich in der Nacht auf Donnerstag in der Dr.-Hausmann-Straße ein Auto beschädigt. Der Täter oder die Täterin machte sich laut Polizeibericht an einem grauen BMW-Mini Cooper zu schaffen und beschädigte das Fahrzeug.

Nach Spurenlage zündelte die Person dabei am rechten Scheinwerfer herum, so dass dort das Plastikglas teilweise schmolz. Außerdem schlug er oder sie mehrere Dellen in den Tankdeckel. Das Fahrzeug stand in einer frei zugänglichen Garage.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben machen können, sollen sich an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (pm)