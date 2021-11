Unbekannte Person zündet Dogstation an

Eine sogenannte Dogstation ist in Nördlingen angezündet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Dogstation im Traminerweg in Nördlingen ist zwischen Samstag, 20. November, und Sonntag, 21. November, beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zündete laut Polizeibericht die Station an und verursachte somit einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter oder der Täterin und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)