Unbekannte brechen wiederholt in Scheune ein

In die Scheune eines Landwirts wurde mehrfach eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 47-jähriger Landwirt hat bei der Polizei in Nördlingen wiederholte Einbrüche angezeigt. Es geht um eine Scheune, die in der Verlängerung der Egerländer Straße rechts neben der B25 liegt. Zuletzt verschafften sich laut Polizeibericht am 20. Mai zwischen 18.20 Uhr und 19.20 Uhr zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Scheune.

Eine vom Geschädigten installierte Kamera zeichnete die Tat auf. Die bislang unbekannten Täter verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise zu den Taten und Tätern nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

