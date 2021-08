Nördlingen

06:45 Uhr

Unbekannte schlagen Figur in Nördlingen Arm ab: Künstler ist sauer

Plus Zwölf Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke in den Frickhinger Anlagen in Nördlingen. Unbekannte haben eine Skulptur beschädigt. Die Stadt hat jetzt die Polizei eingeschaltet.

Von Martina Bachmann

Nur wenige Tage stand das Kunstwerk von Otto Troll in den Frickhinger Anlagen in Nördlingen. Dann schlug ein Unbekannter zu – und der weißen Frau den Arm ab. Troll hat ein Foto von seiner kaputten Skulptur an die Redaktion der Rieser Nachrichten geschickt. Darauf ist auch der abgeschlagene Arm zu sehen, der am Boden liegt: „Das ist eine Sauerei“, schimpft Troll. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Nördlinger Polizei mit dem Fall.

