vor 39 Min.

Nördlingen: Unbekannter bedroht Mann mit Messer

Ein 36-Jähriger erlitt bei dem Vorfall eine Schnittwunde am Arm. Er konnte aber fliehen. Die Polizei ermittelt.

Nördlingen Ein 36-Jähriger ist mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr in Nördlingen auf der B 29, Höhe Baldingen. Ein etwa 20-jähriger Mann bedrohte den 36-Jährigen mit einem Messer bedroht und forderte Bargeld von ihm. Als der Geschädigte das Geld herausgeben sollte, konnte der sich gerade noch wegdrehen, dabei hatte der Täter ihn mit einem Messerschnitt verletzt. Der Geschädigte schlug dem jungen Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht und konnte fliehen. Die Schnittwunde musste ambulant behandelt werden. Nach Angaben der Polizei trug der etwa 20-jährige Täter einen Kapuzenpullover und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise zur Tat an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

Themen Folgen