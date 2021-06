Unbekannter beschädigt Eingangstür in Nördlingen

Eine Tür in Nördlingen ist beschädigt worden. Die Beamten suchen nach Zeugen.

In der Nacht vom 30. zum 31. Mai soll eine unbekannte Person eine Tür in Nördlingen beschädigt haben. Laut Polizei handelt es sich um eine hölzerne Seiteneingangstür an der Ecke Nonnengasse/Löpsinger Straße.

An der Tür und am Türschloss entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (pm)

Lesen Sie auch: