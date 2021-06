Unbekannter beschädigt Klimaanlage

Ein Unbekannter lockert an einer Klimaanlage eine Schraube. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

An der Klimaanlage des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft Ries in der Beuthener Straße in Nördlingen, hat ein Unbekannter eine Schraube entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen

Dadurch lockerte sich der Deckel und es drang Feuchtigkeit in das Gerät, wie die Polizei mitteilt. Die Klimaanlage ist defekt, wann der Unbekannte die Schraube lockerte, nicht bekannt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/298560. (pm)

