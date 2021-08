Unbekannter beschädigt Schaufensterscheibe

Die Scheibe eines Schaufensters ist in Nördlingen beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Schaufensterscheibe ist vermutlich in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Reimlinger Straße 14 in Nördlingen beschädigt worden. Die unbekannte Person nutze dafür laut Polizeiangaben einen spitzen oder scharfkantigen Gegenstand, so dass an der Scheibe ein sternförmiger Sprung entstand.

Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)