Unbekannter beschädigt Walnussbaum

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hat in Nördlingen einen Walnussbaum beschädigt. Nach Angaben der Polizei machte sich die Person zwischen dem 28. Oktober bis 18. November mit einer Gartenschere an einem Baum in der Johanniterstraße zu schaffen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)