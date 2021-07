Unbekannter beschädigt geparkten VW Golf

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag einen weißen VW Golf beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein weißer VW Golf ist am Samstag in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr angefahren worden. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Als Unfallort kommt laut Polizeibericht entweder der Parkplatz am Kaufland oder Lidl oder die Königsberger Straße in Frage. An dem Auto wurde die vordere linke Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 350 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweis zum Verursacher und nimmt diesen unter der Telefonnummer 090881/29560 entgegen. (pm)

Lesen Sie dazu auch