Unbekannter beschädigt neue Holzliegen vor St. Georg

Seit einigen Wochen gibt es drehbare Holzliegen vor St. Georg in Nördlingen. Diese sind nun beschädigt worden.

Die erst kürzlich installierten Holzliegen am Marktplatz vor der St.-Georgs-Kirche sind von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 17 Uhr. Der oder die Täter lösten nach Polizeiangaben mit einem Werkzeug mehrere Schrauben, steckten diese wiederum gewaltsam in andere Öffnungen an der Liege ohne Gewinde und verbogen die Drehkonstruktion.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Stadt Nördlingen hat den Schaden behoben, sodass die Liegen wieder benutzt werden können. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)