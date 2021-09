Unbekannter besprüht Bahnwagen in Nördlingen

Zwei ausrangierte Personenwagen sind am Sonntagnachmittag in Nördlingen von einem Unbekannten besprüht worden.

Auf dem Gelände der Bayernbahn wurden am Sonntag in Nördlingen zwei ausrangierte Bahnwägen besprüht. Gegen 13.20 Uhr soll sich ein unbekannter Mann, ungefähr 30 Jahre alt, der eine Atemmaske trug, verdächtig in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

