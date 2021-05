Unbekannter bricht in Gartenhaus in Nördlingen ein

Ein bislang Unbekannter verschafft sich in einer Schrebergartenanlage unerlaubt Zugang zu einem Gartenhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Montag, 10. Mai, 19 Uhr bis Freitag, 9.50 Uhr ist an einem Gartenhaus in einer Schrebergartenanlage in Nördlingen, Nähermemminger Weg, das Vorhängeschloß aufgebrochen und das Gartenhaus durchwühlt worden. Von der Rasenfläche wurde laut Polizeibericht zudem ein Trampolin im Wert von 250 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung zu setzen. (pm)

