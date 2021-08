Unbekannter fährt Auto an: Achse gebrochen

In Nördlingen ist ein Ford angefahren und dadurch massiv beschädigt worden. Die Polizei hat zwar eine Spur, sucht aber Zeugen.

Ein Ford ist in der Nördlinger Ackerstraße in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, angefahren worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich von der Gartenstraße kommend in die Ackerstraße ein und kollidierte dann mit dem geparkten Pkw.

Unfallverursacher könnte älteren Audi fahren

Durch den Zusammenstoß brach laut Polizeibericht die Vorderachse des Ford. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile an der Unfallstelle könnte es sich um einen circa 15 bis 20 Jahren alten Pkw Audi A4 oder S4 handeln. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)