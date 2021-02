09:14 Uhr

Nördlingen: Unbekannter manipuliert an einem Auto die Bremsen

Der Polizei in Nördlingen sucht nach einem unbekannten Tätet, der Bremsen an einem Auto manipuliert hat.

Ein Unbekannter macht sich in Nördlingen an den Bremsen eines Autos zu schaffen. Der Besitzer bemerkt rechtzeitig, dass die Bremsen manipuliert worden sind.

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen die Bremsen eines Autos manipuliert. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unbekannte am Montag, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, an einem grauen Auto, das am Deininger Tor parkte, zu schaffen gemacht. Der Täter soll an beiden vorderen Bremssatteln die Entlüftungsschrauben für die Bremsflüssigkeit gelöst haben.

Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat

Der 52-jährige Besitzer bemerkte den Schaden schnell, da die digitale Kontrollanzeige des Autos Alarm schlug und konnte unfallfrei in eine Werkstatt fahren. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

