Unbekannter ritzt Windschutzscheibe ein

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich in Nördlingen ereignet hat.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter die Windschutzscheibe eines Opels eingeritzt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am Samstag, das Auto war in der Gottlob-Beck-Straße in Nördlingen geparkt.

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon 09081/29560 zu melden. Der Unbekannte hat einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht. (pm)