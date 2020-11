vor 18 Min.

Nördlingen: Unbekannter steckt Nägel in Türschlösser

Zwischen Samstag und Montag sind im Bereich um die Nördlinger Stadtbibliothek mehrere Türschlösser beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag bis Montag mehrere Türschlösser in Nördlingen beschädigt, indem er Nägel dort hineinsteckte. Wie die Polizei berichtet, wurden an der Stadtbibliothek insgesamt drei Schlösser beschädigt, sodass dort ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der Täter war außerdem in unmittelbarer Nähe zur Stadtbibliothek tätig und steckte dort ebenfalls bei diversen Geschäften und Arztpraxen Nägel in die Türschlösser. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. RN

