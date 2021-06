Unbekannter streift den Außenspiegel auf der B25 und fährt einfach weiter

Zwei Unfallfluchten gab es in Nördlingen. Die Polizei sucht nach Zeugen zu den Geschehnissen.

Zwei Fälle von Unfallfluchten haben sich in Nördlingen ereignet. Am Sonntag um 17.30 Uhr kam es laut Polizei auf der B25, Höhe Wemdinger Straße zu einer Streifkollision. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Pkw fuhr in Richtung Reimlingen und kam dabei auf die Gegenfahrbahn.

Dabei soll er den linken Außenspiegel des entgegen kommenden roten Ford Galaxy gestreift haben und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Fahrer des blauen Pkw fuhr anschließend unbeirrt weiter.

Ein weiterer Vorfall hat sich in der Friedensstraße zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, eignet. Dort wurde ein geparkter schwarzer BMW angefahren. Der Unfallverursacher stieß laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Stoßstange und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam der Unbekannte nicht nach. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um Hinweise zu den Unfallverursachern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)