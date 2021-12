Unbekannter wirft Magnete auf Autodach

Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 200 Euro.

Eine geparkter Pkw wurde in der Zeit zwischen Montag, 22. November, um 16:30 Uhr, und Donnerstag, 25. November, um 16.30 Uhr in der Nürnberger Straße, Höhe Hausnummer 47, beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf laut Polizeibericht Magnete auf das Dach des grauen VW Polo. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, da Dellen und Kratzer entstanden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)