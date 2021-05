Unbekannter zersticht Reifen in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Nördlingen einen geparkten Opel beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in der Richard-Strauß-Straße in Nördlingen die beiden linken Reifen an einem geparkten Opel Corsa zerstochen worden. Der Wagen war laut Polizeibericht am Parkplatz bei den Kleingärten geparkt. Der Sachschaden soll rund 150 Euro betragen. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (pm)

