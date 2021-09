Unfall an einer Nördlinger Kreuzung endet glimpflich

Ein 53- Jähriger hat am Donnerstag in Nördlingen die Vorfahrt missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Nördlingen, weil einem Mann die Vorfahrt genommen worden ist. Laut Polizei befuhr ein 53-Jähriger Mann zunächst die Voltzstraße in Richtung Augsburger Straße und bog dann nach links in diese ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein ebenfalls 53-Jähriger auf der Adamstraße in Richtung Augsburger Straße und bog nach rechts in diese ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 7000 Euro. (pm)

