Unfall in Nördlinger Kreisverkehr: Hoher Sachschaden

Ein Mann fährt laut Polizei mit seinem Kleintransporter in einen Kreisverkehr. Da war aber bereits ein junger Mann unterwegs.

Ein 76-Jähriger hat am Montag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Der Fahrer eines Kleintransporterfahrer passte nach Polizeiangaben nicht auf und fuhr in der Nürnberger Straße in den Kreisverkehr ein, obwohl dort bereits ein 22-jähriger Pkw-Fahrer unterwegs war.

Bei dem unvermeidlichen Zusammenstoß wurde laut Polizei niemand verletzt, aber es sei ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstanden. (pm)

