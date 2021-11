Unfallflucht: BMW in Löpsinger Straße angefahren

Ein Auto ist in Nördlingen angefahren worden, doch der Verursacher fuhrt einfach weiter.

Ein geparkter schwarzer BMW ist am Samstag, 20. November, in der Löpsinger Straße in Nördlingen angefahren worden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich laut Polizei, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Weitere Ermittlungen folgen. Hinweise bitte an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)