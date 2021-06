Unfallflucht am Reuthebogen

Ein bislang Unbekannter hat am Reuthebogen in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Nördlinger Reuthebogen ist am Freitagnachmittag ein geparkter blauer Mercedes hinten rechts angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben geschätzte 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

