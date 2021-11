Unfallverursacher sucht nach Geschädigtem

Ein Mann fährt ein geparktes Auto an. Als er sich um den Schaden kümmern will, ist das beschädigte Auto bereits weggefahren.

Ein Autofahrer hat in Nördlingen ein geparktes Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 73-Jährige am Montag stadteinwärts. Dabei beschädigte er ein Auto in der Oskar-Mayer-Straße. Als der Mann zur Unfallstelle zurückkam, wurde das beschädigte Auto bereits weggefahren. Der Fahrer des geparkten Autos wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)