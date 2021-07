Nördlingen

16:55 Uhr

Unterricht im Klassenzimmer: Luftfilter für Schulen in Nördlingen?

Dieser Luftfilter steht in einem Klassenraum in einer Grundschule in Neubiberg. Ministerpräsident Markus Söder fordert, dass die bayerischen Klassenzimmer über den Sommer mit solchen Geräten ausgestattet werden. In Nördlingen ist noch offen, ob man die Luftreiniger kauft.

Plus Im Herbst sollen die Kinder wieder in den Schulen in Nördlingen in Präsenz unterrichtet werden können. Ministerpräsident Markus Söder setzt auf Luftfilter. Doch in Nördlingen ist man skeptisch.

Von Martina Bachmann

Die Stadtratssitzung im Nördlinger Klösterle war schon fast zu Ende, als sich der Fraktionschef der Grünen/Frauenliste, Wolfgang Goschenhofer, meldete. Man müsse alles unternehmen, damit an den Schulen auch im Herbst Präsenzunterricht möglich sei, forderte er. Und verwies auf das Thema Luftfilter in Klassenzimmern.

