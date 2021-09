Unterwegs mit dem Rufbus: Kann NÖ-Mobil im Ries ausgeweitet werden?

Plus NÖ-Mobil ist erfolgreich gestartet, doch das Gebiet ist begrenzt. Viele Fahrgäste wünschen sich eine Ausweitung - und zwar nicht nur, was den Raum angeht.

Wie gut man mit dem Rufbussystem NÖ-Mobil durch das Ries kommt, hat unsere Redaktion erst kürzlich getestet. Doch der Umkreis, der um Nördlingen herum abgedeckt ist, ist mit Wallerstein, Deiningen, Möttingen, Reimlingen und Ederheim begrenzt. Wäre es möglich, das noch auszuweiten?