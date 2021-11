Verbrennungen durch Kurzschluss: Arbeiter muss ins Krankenhaus

Ein Mann ist am Donnerstag in Nördlingen verletzt worden. Laut Polizei unterlief ihm bei Reparaturarbeiten ein Fehler.

Ein Mann hat sich am Donnerstagvormittag in Nördlingen verletzt. Ein 23-jähriger Techniker führte in einem Betrieb in der Industriestraße Reparaturarbeiten an einem Batterieblock aus. Ihm soll dabei nach Polizeiangaben ein Bedienungsfehler unterlaufen sein und er löste dadurch einen Lichtbogen beziehungsweise einen Kurzschluss aus.

Der Mann erlitt dadurch leichte Verbrennungen an beiden Händen und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden.