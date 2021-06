Nördlingen

10:47 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag in Nördlingen: Landratsamt hatte Bedenken

Plus Eigentlich sollten die Geschäfte in Nördlingen zum Mess'-Sonntag öffnen. Doch daraus wird wegen der gestiegenen Inzidenzzahlen nichts. Hätte das Landratsamt die Veranstaltung verbieten können?

Von Martina Bachmann

Das Landratsamt in Donauwörth hatte Bedenken bezüglich des verkaufsoffenen Sonntags in Nördlingen. Wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung per Email mitteilt, sei es dabei vor allem darum gegangen, ob die geplante Veranstaltung tatsächlich keine „überregionalen Besucherströme“ anlocke. Nur wen dem nicht der Fall ist, kann ein Markt genehmigt werden, so sieht es die 13. bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor.

Themen folgen