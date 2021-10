Verkehrszeichen angefahren: Polizei kennt Fahrzeugtyp

In Nördlingen ist ein Verkehrsschild angefahren worden. Die Polizei hat aber schon erste Hinweise.

Ein Verkehrszeichen ist zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Schwallmühlstraße zur Aumühle in Nördlingen angefahren worden. Der Unfallverursacher kümmerte nach sich nach Polizeiangaben nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro und flüchtete danach.

An der Unfallstelle konnten die Beamten Fahrzeugteile eines Audi Q3 sicherstellen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)