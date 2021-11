Verletzte bei Brand in Nördlinger Mehrfamilienhaus

Zwei Menschen sind nach Angaben der Polizei bei dem Feuer verletzt worden. Die Kripo ermittelt.

Am frühen Dienstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Nördlingen gebrannt. Laut ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Feuer zwei Menschen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen war mit einer Drehleiter im Einsatz. Vor Ort ermittelt die Kriminalpolizei Dillingen. Der Notruf ging um 5.09 Uhr ein.