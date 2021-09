Nördlingen

vor 53 Min.

Verleumderischer Vorwurf: Mann behauptet, dass Kinder im Schimmel leben müssen

Plus Ein 53-Jähriger meldet dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung, die Staatsanwaltschaft sieht darin jedoch eine Verleumdung. Gegen den Strafbefehl legt der Mann Einspruch ein.

Von Matthias Link

„Untragbare Zustände“ hätten in dem Haus geherrscht, sagte der 53-Jährige Mann aus Dillingen, der dem Jugendamt Donau-Ries Ende Februar dieses Jahres eine Kindeswohlgefährdung in Nördlingen gemeldet hat, und sich in der Verhandlung am Donnerstag vor dem Nördlinger Amtsgericht als couragierter Bürger präsentierte, der hinschaue, handle und helfe. Polizei und Staatsanwaltschaft jedoch sahen in der Mitteilung an das Jugendamt eine Bösartigkeitsmeldung und Verleumdung.

