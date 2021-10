Nördlingen

15:30 Uhr

Verschwundenes Mädchen: Das könnte Shalomah bei den "Zwölf Stämmen" erwarten

Plus Die verschwundene Shalomah ist vermutlich bei ihren Eltern. Sie wiederum gehören der Sekte "Zwölf Stämme" an, deren Mitglieder jahrelang auch im Landkreis Donau-Ries lebten. Die Mutter wurde in Nördlingen bereits verurteilt.

Von Martina Bachmann

Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten versammelten sich am frühen Morgen des 5. Septembers 2013 in Nördlingen auf dem Festplatz Kaiserwiese. Von dort ging es weiter, in einer Fahrzeugkolonne, ins nur wenige Kilometer entfernte Klosterzimmern. Dort lebte damals ein Teil der Sekte „Zwölf Stämme“, zu der auch die Eltern der jetzt verschwundenen Shalomah gehörten. Und es war vermutlich an diesem Morgen vor acht Jahren, als das Mädchen seinen Eltern entzogen wurde. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder mit ihnen vereint. Doch ein Kenner der Sekte sagt: „Das wird für das Mädchen brutal schwer.“

