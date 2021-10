Nördlingen

13:43 Uhr

Verspätete Geburtstagsfeier fürs EGM in Nördlingen

Plus Seit 1970 gibt es das Einkaufszentrum auf der Kaiserwiese, seit 35 Jahren ist Kaufland Mieter. EGM-Eigentümer Simon Schenavsky will in Zukunft auch eine Apotheke ansiedeln. Wie Oberbürgermeister David Wittner auf diese Absicht reagiert.

Von Bernd Schied

Das „Zenter“, wie das EGM auf der Kaiserwiese seit jeher im Rieser Volksmund genannt wird, ist seit 50 Jahren Anziehungspunkt für viele Menschen weit über die Grenzen der Stadt Nördlingen hinaus. In diesen Tagen feiert die Unternehmerfamilie Schenavsky aus Augsburg, der die Immobilie gehört, dieses Jubiläum mit verschiedenen Sonderaktionen und Neuerungen.

