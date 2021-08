Versuchter Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Eine Frau wird in Nördlingen bei einem Ladendiebstahl beobachtet.

In einem Nördlinger Drogeriemarkt ist am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, eine 57-Jährige bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden. Laut Polizeibericht legte sie verschiedene Drogerieartikel in einen Rucksack. Dann verließ die Frau aus dem angrenzenden Mittelfranken den Kassenbereich. Nachdem sie angesprochen wurde, verließ sie den Laden fluchtartig und lief in die Stadtmitte, dort wurde sie jedoch aufgegriffen. Insgesamt hatte sie Waren im Wert von über 380 Euro mitgenommen. Die Frau wird nun wegen versuchten Diebstahls angezeigt. (pm)

