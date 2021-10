Nördlingen

10:50 Uhr

Vier Spiele, kein Sieg: TSV II will endlich gewinnen

Plus Aber auch Gegner Ziemetshausen will Negativtrend stoppen. So ist die Ausgangslage vor dem Spiel gegen die U23 des TSV Nördlingen.

Von Klaus Jais

Am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord muss die U23 des TSV Nördlingen am Sonntag (15 Uhr, An der Kreppe 25) beim Aufsteiger TSV Ziemetshausen antreten. Entgegen dem Trend – der TSV Ziemetshausen schaffte in den vergangenen fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für die Elf von Trainer Markus Deibler (41) im Duell mit den Riesern wieder ein Erfolg herausspringen.

