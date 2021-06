Virtueller Infoabend für Studium am Hochschulzentrum in Nördlingen

Zum Teilzeitstudiengang Systems Engineering in Nördlingen findet ein virtueller Infoabend statt. Interessierte aus dem Ries können sich zu dem Zoom-Meeting dazuschalten.

Zum Teilzeitstudiengang Systems Engineering findet am Donnerstag, 10. Juni, um 17. 30 Uhr ein virtueller Informationsabend statt. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Studieninteressierte und an interessierte Unternehmen. Sie wird als Zoom-Webinar abgehalten.

Der Bachelorstudiengang „Systems Engineering“ gehört zum Studienmodell „Digital und Regional“ der Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm. Während des Studiums beschäftigen sich die Studierenden mit umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen im Themengebiet vernetzte technische Systeme (Mechatronik, Informatik, Digitalisierung und Industrie 4.0). Das Studium vermittelt den Studierenden die notwendigen Kompetenzen, um fachspezifische Prozesse in einer komplexen und sich häufig verändernden, internationalen Arbeitswelt eigenverantwortlich steuern zu können.

Präsenzveranstaltungen am Hochschulzentrum in Nördlingen

Regionale, technisch produzierende Unternehmen erhalten durch den Studiengang die Chance zur Fachkräftesicherung und -qualifizierung vor Ort. Mit regionalen Partnerunternehmen studieren Fachkräfte an zwei Tagen pro Woche in Teilzeit, entweder neben dem Beruf oder dual. Dabei finden die Präsenzveranstaltungen am Hochschulzentrum Donau-Ries in Nördlingen oder am Hochschulzentrum Memmingen statt. Unabhängig davon, an welchem Ort Lehrende jeweils unterrichten, sind die Studierenden in jedem Fall via Live-Streaming zugeschaltet, teilt die Hochschule mit. (pm)

Zugang zum Webinar erhalten die Teilnehmenden über:

https://zoom.us/join (Eingabe der Meeting-ID Nr. 9733724032).

Auch eine telefonische Einwahl unter 030/56795800, 069/38079883, 0695/0502596 oder 069/71049922 ist möglich.

Lesen Sie auch: