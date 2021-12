Nördlingen

06:30 Uhr

Von Minigolf bis Bubblesoccer: Neues Indoor-Freizeitcenter in Nördlingen

Plus In Nördlingen eröffnete „Interactive Games“ mit einem neuen, sportlichen Freizeitangebot für Gruppen. Welche Voraussetzungen es für die Spiele gibt.

Von Matthias Link

Gruppen, die gerne zusammen etwas unternehmen und dabei aktiv sein wollen, steht in Nördlingen ein neues sportliches Freizeitangebot zur Verfügung. Am Samstag hat in der Gewerbestraße das Indoor-Freizeitcenter „Interactive Games“ eröffnet. Dort können kleinere und größere Gruppen nicht nur gemeinsam spielen, auch Bewegung ist gefragt. Die Spiele haben englische Namen wie „Lasertag“, „Soccerpool“ oder „Bubblesoccer“ und die Ideen einiger dieser interaktiven Spiele kommen laut Tom Röger, dem Geschäftsführer, auch aus den USA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen