Nördlingen

06:00 Uhr

Warum Nördlingen Elisabeth Vogels "Rettung" war

Elisabeth Vogel bietet ab Januar 2022 für Kinder und Jugendliche Musiktherapie in Nördlingen an.

Plus Elisabeth Vogel ist sehr heimatverbunden, arbeitete trotz Fernbeziehung zunächst in Günzburg. Doch schließlich ließ sie sich auf Nördlingen ein.

Von Peter Urban

Wenn man so behütet aufgewachsen und mit vier Geschwistern so verwurzelt ist in der fränkischen Heimat wie die gebürtige Bambergerin Elisabeth Vogel, dann sei die Frage gestattet, was sie denn aus Franken weg und nach Bayerisch-Schwaben hinein „getrieben“ hat. Es ist, wie so oft, die Liebe. Dennoch führte ihr Weg nicht direkt ins Ries.

